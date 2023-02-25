Roman Paparyga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Paparyga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Paparyga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Paparyga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Paparyga 9 Temmuz 1999 tarihinde Dilove, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Папарига Роман Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Paparyga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Roman Paparyga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Paparyga'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Paparyga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Paparyga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Paparyga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Paparyga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Kisvárda U19

5 Eylül 2018 yılında Karpaty Rakhiv

1 Ağustos 2019 yılında Rimavska Sobota

1 Mart 2020 yılında MFA Munkach

6 Nisan 2021 yılında Rukh

7 Nisan 2021 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2021 yılında Rukh

1 Ocak 2022 yılında Energetik-BGU

8 Ocak 2023 yılında Neman Grodno

Roman Paparyga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Paparyga şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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