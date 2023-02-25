Roman Pasevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Pasevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Pasevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Pasevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Pasevich 28 Kasım 1999 tarihinde Vidzy şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пасевич Роман Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Pasevich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Roman Pasevich'nin Neman Grodno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Pasevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pasevich_roman_9/

Roman Pasevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Pasevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Pasevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Pasevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Osipovichi

19 Şubat 2019 yılında FK Lida

30 Ocak 2020 yılında Neman Grodno

9 Temmuz 2021 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2021 yılında Neman Grodno

Roman Pasevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Pasevich şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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