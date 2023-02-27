Roman Pierrard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Pierrard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Pierrard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Pierrard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Pierrard 11 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Pierrard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Pierrard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Roman Pierrard'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Pierrard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Pierrard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Pierrard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Pierrard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

Roman Pierrard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Pierrard şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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