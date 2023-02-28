Roman Prochazka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Prochazka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Prochazka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Prochazka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Prochazka 14 Mart 1989 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Roman Procházka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Prochazka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Roman Prochazka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Prochazka'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Prochazka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Prochazka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roman Prochazka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Prochazka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2012 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2013 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2014 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Plzen

27 Ocak 2020 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Trnava

Roman Prochazka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Prochazka şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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