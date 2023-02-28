Roman Seben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Seben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Seben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Seben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Seben 9 Mart 2003 tarihinde Bánovce nad Bebravou şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Roman Šebeň şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Seben Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Seben'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Seben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Seben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Seben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Seben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AS Trencin U19

1 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

Roman Seben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Seben şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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