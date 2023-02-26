Roman Sobtsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Sobtsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Sobtsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Sobtsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Sobtsenko 25 Ocak 1994 tarihinde Püssi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Roman Sobtšenko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Sobtsenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Sobtsenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Sobtsenko'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Sobtsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Sobtsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Sobtsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Sobtsenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında TJK Legion

1 Temmuz 2011 yılında FC Flora II

1 Ocak 2014 yılında FC Flora

24 Şubat 2016 yılında FC Infonet

19 Haziran 2017 yılında FC Flora

3 Şubat 2018 yılında Kalev

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

11 Ocak 2019 yılında Kalju FC

1 Temmuz 2019 yılında Kalju FC U21

26 Şubat 2020 yılında JK Trans Narva

13 Şubat 2021 yılında Maardu LM

27 Şubat 2022 yılında Harju JK

Roman Sobtsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Sobtsenko şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roman Sobtsenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion

Estonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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