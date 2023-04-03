Roman Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Vega 1 Ocak 2004 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Román Gabriel Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Vega Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Roman Vega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Vega'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Vega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romaanvega/

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Roman Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Argentinos II

1 Eylül 2022 yılında Barça Atlètic

30 Haziran 2023 yılında Argentinos II

Roman Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Vega şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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