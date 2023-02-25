Roman Vegerya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Vegerya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Vegerya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Vegerya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Vegerya 14 Temmuz 2000 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вегеря Роман Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Vegerya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Vegerya'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Vegerya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vega12341

Roman Vegerya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Vegerya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Vegerya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Vegerya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında RUOR Minsk

1 Temmuz 2017 yılında Neman II

1 Temmuz 2018 yılında FK Lida

31 Aralık 2018 yılında Neman II

1 Temmuz 2019 yılında Neman Grodno

4 Eylül 2020 yılında FK Malorita

29 Eylül 2020 yılında Isloch

31 Aralık 2020 yılında FK Malorita

15 Mart 2021 yılında Rukh

8 Temmuz 2021 yılında FK Malorita

24 Temmuz 2021 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2021 yılında FK Malorita

15 Mart 2022 yılında Dzerzhinsk

11 Ocak 2023 yılında Torpedo Zhodino

Roman Vegerya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Vegerya şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Roman Vegerya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 15 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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