Roman Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Volkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Volkov 8 Ocak 1987 tarihinde Novopolotsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Volkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Volkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Volkov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Volkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramanvolkau/

Roman Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Naftan

1 Ocak 2008 yılında Granit

31 Aralık 2008 yılında Naftan

1 Ocak 2009 yılında Belshina

30 Haziran 2009 yılında Naftan

1 Temmuz 2009 yılında Slavia

31 Aralık 2009 yılında Naftan

1 Ocak 2010 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2011 yılında Slavia

1 Ocak 2013 yılında FK Minsk

2 Ağustos 2013 yılında Slavia

5 Nisan 2014 yılında Isloch

20 Ağustos 2014 yılında Granit

6 Mart 2015 yılında Naftan

1 Ocak 2016 yılında Vitebsk

18 Ocak 2018 yılında Gomel

13 Ocak 2019 yılında Gorodeya

2 Mart 2020 yılında Sfintul Gheor.

20 Ağustos 2021 yılında Naftan

7 Şubat 2022 yılında Dnepr Mogilev

Roman Volkov kimdir

Roman Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Volkov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Roman Volkov nereli

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