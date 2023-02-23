Roman Yakuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yakuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Yakuba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Yakuba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Yakuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yakuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Yakuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Yakuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Yakuba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Yakuba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Yakuba 23 Nisan 2001 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Якуба Роман Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Yakuba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rechtsanwalt Prof. Dr. Kayser yapmaktadır. Roman Yakuba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Yakuba'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Yakuba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Yakuba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Yakuba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Yakuba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

30 Temmuz 2021 yılında Valmiera

16 Ocak 2023 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2023 yılında Valmiera

Roman Yakuba kimdir

Roman Yakuba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Yakuba şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Roman Yakuba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Roman Yakuba nereli

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