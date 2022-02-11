Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Romanist ne demek? Romanist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Romanist kelimesi. Peki Romanist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Romanist nedir, Romanist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ROMANİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Romanist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Romanist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Romanist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Romanolog

