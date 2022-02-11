Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiPolis memurları gündüz vakti ekip aracında ilişkiye girdi! Meslekten men edildiler!Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! "Neden TV'de gösterilmiyor?"Altınordu 1-2 Gençlerbirliği | Maç sonucuSon dakika: 11 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSağlamer isminin anlamı nedir, Sağlamer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda açıklaması! "Galatasaraylı o isim Belhanda'yı arayıp geri çağırdı"On Numara sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 11 Şubat 2022
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Romanist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Romanist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Romanist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Romanist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Romanist ne demek, TDK'ya göre Romanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Romanist ne demek? Romanist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Romanist kelimesi. Peki Romanist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Romanist nedir, Romanist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ROMANİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Romanist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Romanist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Romanist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Romanolog

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT