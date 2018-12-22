Romanlara yönelik ’İlle de sağlık olsun’ projesi tamamlandı

Akdeniz Romanlar Derneği Federasyonu tarafından, "İlle de sağlık olsun" projesi kapsamında 500'ü aşkın Roman kadına sağlık eğitimi verildi.

Akdeniz Romanlar Derneği Federasyonu (AKROMFED), Birleşmiş Milletler ve Toros Üniversitesi'nin de iştirakçi olduğu "İlle de sağlık olsun" projesi sona erdi. Proje kapsamında bir otelin konferans salonunda verilen sağlık eğitimine, 500'ü aşkın Roman kadın katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktor, hemşire ve ebelerin görev aldığı eğitimlerde, "kanserden korunma ve erken teşhisin önemi', "sağlık hizmetleri ve üreme hakları', "anne sağlığı ve güvenli annelik', "doğumlar mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılmalıdır" başlığı altında Roman kadınlara sağlık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen geceye, AKROMFED Başkanı Ali Daylam, Romanlar Derneği Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş, Makedonya Romanlar Federasyonu Genel Koordinatörü Adem Ademhan ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile çok sayıda konuk katıldı.

Gecede konuşan Dernek Başkanı Daylam, Romanların, Türkiye'de eğitim ve sağlık konusunda en dezavantajlı topluluk olduğunu savundu. Daylam, "BM'nin desteği ile başarılı bir projeye imza attık. Bu arada proje süresince bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede Romanlar Derneği Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş ile Toroslar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek'de birer konuşma yaparak, Roman halkları ile olan dayanışma girişimlerinin devam edeceğini söylediler.

Gecede projeye destek veren gazeteci Kerem Türk'e "Roman dostu onur plaketi" verilirken, Romalarla ilgili belgesel film yapan gazeteci Mirza Turgut'a da teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: İHA