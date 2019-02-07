Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Vali Memiş’i ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Romanya Ekonomi Günleri Toplantısına katılmak üzere şehre gelen Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda'yı makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'un tarım, hayvancılık ve kış turizminde önemli hedeflerinin olduğunu söyledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası(ETSO) tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere kente gelen Büyükelçi Şopanda ve iş adamlarını makamında kabul eden Vali Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yer alan stratejik öneme sahip kadim bir kent olduğunu belirtti. Vali Memiş, "Türkiye'nin coğrafi alan olarak en büyük 4. Şehrimizde 800 bine yakın insanımıza hizmet veriyoruz. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Erzurum'u Anadolu'nun giriş kapısı olarak nitelendirebiliriz "dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında büyük hedeflerimiz var

Erzurum'un Tarım ve Hayvancılık açısından Türkiye'deki önemine değinen Vali Memiş, Erzurum'un önemli potansiyeli olduğunu dile getirerek, 790 bin büyük baş hayvan sayısı ile Türkiye'de 2. sırada olduklarını, 2019 yılında bu sayıyı arttırarak bu alanda 1. olmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Memiş, ayrıca ülkedeki mera varlığı açısından yüzde 13 ile birinci sırada olduklarını kaydetti.

Daha fazla turist gelmesini sağlamaya çalışıyoruz

İddialı oldukları diğer bir alanın kış turizmi olduğunu ifade eden Vali Memiş, 45 kilometre kayak pistine sahip Palandöken'in havalimanına 10 dakika uzaklıkta olduğunu, Dünya'da başka bir kayak merkezinin havalimanına bu kadar yakın bir mesafede olmadığını belirtti. Palandöken'de önemli tesislerin ve otellerin bulunduğuna değinen Vali Memiş," Hedefim bu alanda da bir numara olmak. Geçtiğimiz yıllarda şehrimizde Romanya'nın da içinde bulunduğu birçok Avrupa ülkesinden turist ağırladık. Önümüzdeki yıllarda öncelikli hedefimiz Avrupa'dan daha fazla turist gelmesini sağlamak" diye konuştu.

Türkiye ve Romanya dost ülkelerdir

Romanya'nın Türkiye'ye büyük bir önem verdiğini vurgulayan Büyükelçi Gabriel Şopanda, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu imkânın bize verilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duymaktayım. Yaklaşık iki yıl önce bir Rumen delegesi spor faaliyetleri için Erzurum'a gelmişti. Türkiye Rumen insanları için bu açıdan en önemli ülkelerden birisidir. Yaklaşık yarım milyon insan Romanya'dan Türkiye'ye gelmiştir. Asıl rakamların bundan daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birçok Rumen kendi araçlarıyla Türkiye'ye gelmiştir. Sizin de bahsettiğiniz gibi ülkelerimiz dost ülkelerdir. Bunun en büyük göstergesi delegemizin şu anda burada olmasıdır" dedi.

Ticaret vesilesi ile aradaki bağları geliştirmeyi arzuluyoruz.

Türk işletmecilerin Romanya'da büyük bir başarı yakaladıklarına değinen Büyükelçi, "Türkiye'den insanlar ilk olarak 90 larda Romanya'ya gelmeye başladılar. Küçük işletmelerle başladıkları işlerini zamanla büyük şirketler haline getirdiler. Muhtemelen Türkiye ile Romanya arasındaki bağın en büyük vurgusu aradaki bu büyük ticarettir. Aradaki ticaret hacmi 5 milyar Euro. Bu ticaretin gelişmesini hepimiz istemekteyiz. Ticaret vesilesi ile de iki ülke arasındaki bu bağları geliştirmeyi arzuluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA