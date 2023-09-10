Romanya, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Romanya, dün Rusya'ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı parçalarının kendi topraklarında bulunmasının ardından Rusya'nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Romanya, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Romanya, dün Rusya'ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı (İHA) parçalarının kendi topraklarında bulunmasının ardından Rusya'nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Romanya-Ukrayna sınırının Romanya tarafında dün Rusya'ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı (İHA) parçalarının bulunmasının ardından Romanya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Romanya basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın Bükreş Maslahatgüzarının İHA parçaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilerek, Rusya'nın Bükreş Maslahatgüzarına Rusya'nın Romanya hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle nota verildiği aktarıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis dün yaptığı açıklamada, İHA parçalarının Romanya hava sahasının ihlal edildiğine işaret ettiğini ve kabul edilemez olduğunu belirtmiş, Romanya topraklarına bu hafta ikinci kez Rus İHA'sının düştüğünü aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Iohannis ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e konu hakkında bilgi verildiğini ve Stoltenberg'in ittifakın Romanya ile tam dayanışma olduğu mesajını ilettiğini vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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