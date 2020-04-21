Romanya ve Kırgızaitan'dan Türkler İstanbul'a geldi (1)
Türk Havayolları takviye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na indirilen Türk vatandaşları, Romanya'dan gelenler Kocaeli'ndeki yurtta, Kırgızistan'dan gelenler ise Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
KIRGIZİSTAN ve Romanya'dan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi.
Türk Havayolları takviye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na indirilen Türk vatandaşları, Romanya'dan gelenler Kocaeli'ndeki yurtta, Kırgızistan'dan gelenler ise Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT