ROMANYA VE KIRGIZİSTAN'DAN TÜRKLER İSTANBUL'A GELDİ (1)
Türk Havayolları takviye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na indirilen Türk vatandaşları, Romanya'dan gelenler Kocaeli'ndeki yurtta, Kırgızistan'dan gelenler ise Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
Kırgızistan ve Romanya'dan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi.
Türk Havayolları takviye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na indirilen Türk vatandaşları, Romanya'dan gelenler Kocaeli'ndeki yurtta, Kırgızistan'dan gelenler ise Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
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-Getirilen Türk vatandaşları
Kaynak: DHA
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