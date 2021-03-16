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Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Romanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Romanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Romanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Romanya, Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.

Romanya'nın Başkenti?

“Bükreş” şehri Romanya'nın başkentidir.

Romanya'nın Para Birimi Nedir?

“Romanya Leyi” Romanya'nın para birimidir.

Romanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Romanya'nın telefon alan kodu : + 40

Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Romanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Romanya

Romanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Bükreş

Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Romanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Romania

Romanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Bucharest

Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Romanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bucureşti

Romanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

România

Romanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Rumence

Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?

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