Romanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Romanya'nın Bayrağı Nasıldır?
Romanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Romanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Romanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Romanya, Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.
Romanya'nın Başkenti?
“Bükreş” şehri Romanya'nın başkentidir.
Romanya'nın Para Birimi Nedir?
“Romanya Leyi” Romanya'nın para birimidir.
Romanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Romanya'nın telefon alan kodu : + 40
Romanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Romanya
Romanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Bükreş
Romanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Romania
Romanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Bucharest
Romanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bucureşti
Romanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
România
Romanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Rumence