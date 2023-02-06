Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romarinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romarinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romarinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romarinho 1 Mart 1994 tarihinde Ceará-Mirim şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Romário Silva de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romarinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Romarinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 8 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Romarinho'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Romarinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romariosouzaa11/

Romarinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romarinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Romarinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romarinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında ABC FC

20 Ocak 2014 yılında Globo FC

1 Mayıs 2014 yılında Força-RN

1 Kasım 2014 yılında Globo FC

11 Eylül 2015 yılında ABC FC

9 Aralık 2015 yılında Globo FC

25 Ağu 2017 yılında Fluminense

22 Şubat 2018 yılında Globo FC

8 Ağu 2018 yılında Fortaleza

Romarinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romarinho şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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