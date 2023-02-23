Romario Benzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Benzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario Benzar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Benzar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario Benzar 26 Mart 1992 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Romario Sandu Benzar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Benzar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Romario Benzar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Romario Benzar'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romario Benzar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romario.benzar/

http://www.facebook.com/benzar.romario

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Romario Benzar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario Benzar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romario Benzar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario Benzar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında FC Viitorul

9 Ağustos 2017 yılında FCSB

1 Temmuz 2019 yılında Lecce

20 Ocak 2020 yılında Perugia

31 Ağustos 2020 yılında Lecce

22 Eylül 2020 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2021 yılında Lecce

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

7 Ocak 2023 yılında UTA Arad

Romario Benzar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario Benzar şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Romario Benzar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Srbijanka Giuchici Timişoara, Banatul Timişoara

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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