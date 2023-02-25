Romario Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario Caicedo 23 Mayıs 1990 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Romario Javier Caicedo Ante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Caicedo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Romario Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 24 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Romario Caicedo'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Romario Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romario Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD Olmedo B

1 Ocak 2011 yılında CD Olmedo

1 Şubat 2016 yılında Fuerza Amarilla

24 Ocak 2017 yılında CS Emelec

Romario Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario Caicedo şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Romario Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Selección de Chimborazo (4/2007-12/2007), Club Chimborazo (-4/2007, 1/2008-1/2009)

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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