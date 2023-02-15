Romario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario 10 Ağu 1985 tarihinde Imperatriz şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Romário Pereira Sipião şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Romario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Romario'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Romario Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında GAIS

8 Ocak 2013 yılında Kalmar FF

Romario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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