Romario Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario Pires 16 Ocak 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Romário Santos Pires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Pires Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YB International yapmaktadır. Romario Pires, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Romario Pires'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romario Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romario Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Botafogo

1 Ağustos 2008 yılında Boavista SC

30 Ekim 2008 yılında Botafogo

1 Ağustos 2009 yılında Botafogo

30 Kasım 2009 yılında Botafogo

1 Ocak 2010 yılında Olaria AC

30 Nisan 2010 yılında Botafogo

1 Mayıs 2010 yılında Duque de Caxias

30 Haziran 2010 yılında Botafogo

1 Ağustos 2010 yılında Marcílio Dias

1 Şubat 2011 yılında Macaé

1 Ocak 2012 yılında Duque de Caxias

1 Temmuz 2012 yılında Gloria Bistrita

15 Ocak 2013 yılında Petrolul

14 Ağustos 2014 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2015 yılında Petrolul

1 Temmuz 2015 yılında Maccabi Netanya

1 Şubat 2016 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2016 yılında M. Petah Tikva

17 Ocak 2019 yılında Astra Giurgiu

23 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2021 yılında FCV Farul

3 Şubat 2022 yılında U Cluj

Romario Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario Pires şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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