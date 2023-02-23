Romariu Rus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romariu Rus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romariu Rus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romariu Rus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romariu Rus 7 Temmuz 1994 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Romariu Teodor Rus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romariu Rus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Romariu Rus'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romariu Rus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romariu Rus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romariu Rus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romariu Rus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpia SM

1 Ocak 2018 yılında Comuna Recea

15 Ocak 2021 yılında SSU Poli

18 Ağustos 2021 yılında Minaur

Romariu Rus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romariu Rus şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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