Romeesh İvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeesh İvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeesh İvey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romeesh İvey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romeesh İvey 14 Temmuz 1994 tarihinde Arraiján şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Romeesh Nathaniel Ivey Belgrave şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romeesh İvey Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Romeesh İvey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romeesh İvey'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Romeesh İvey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romeesh İvey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romeesh İvey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romeesh İvey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

9 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2020 yılında Alianza Petrol.

2 Mart 2021 yılında Etar

6 Şubat 2022 yılında Independiente

28 Şubat 2022 yılında Etar

3 Haziran 2022 yılında Independiente

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

Romeesh İvey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romeesh İvey şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Romeesh İvey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 19 numaralı formasıyla 29 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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