Romeo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romeo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romeo Benitez 14 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Romeo Benítez Fariña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romeo Benitez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Romeo Benitez'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romeo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romeo Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romeo Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romeo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

Romeo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romeo Benitez şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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