Romeo Harizaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeo Harizaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeo Harizaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romeo Harizaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romeo Harizaj 26 Eylül 1998 tarihinde Ballsh şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romeo Harizaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romeo Harizaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 30 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Romeo Harizaj'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romeo Harizaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romeo Harizaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romeo Harizaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romeo Harizaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2016 yılında FK Apolonia

1 Temmuz 2017 yılında KF Albpetrol

30 Haziran 2018 yılında FK Apolonia

21 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2022 yılında FK Apolonia

Romeo Harizaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romeo Harizaj şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Romeo Harizaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bylis (2010–2013), Shkëndija Durrës (2013–2016)

Arnavutluk U21 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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