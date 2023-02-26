Romet Kaupmees kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romet Kaupmees Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romet Kaupmees adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romet Kaupmees Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romet Kaupmees 8 Mart 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romet Kaupmees Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Romet Kaupmees'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romet Kaupmees Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romet Kaupmees isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romet Kaupmees Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romet Kaupmees futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalev U17

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Temmuz 2020 yılında Kalev

Romet Kaupmees Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romet Kaupmees şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Romet Kaupmees Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kalev Tallinn

Estonya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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