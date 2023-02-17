Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeu Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeu Abazaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romeu Abazaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romeu Abazaj 19 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Romeu Serra Abazaj şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romeu Abazaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romeu Abazaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tondela U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Tondela U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Romeu Abazaj'nin CD Tondela U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romeu Abazaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romeu Abazaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Romeu Abazaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romeu Abazaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Boavista CJ

1 Temmuz 2017 yılında Leça Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Juvenis

1 Ağu 2020 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2021 yılında Tondela U19

Romeu Abazaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romeu Abazaj şuan CD Tondela U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Condeixa ACD (2012), Académica (2013-14), Boavista FC (2015-17;2020-21), Leça FC (2017-18), Rio Ave FC (2018-20), CD Tondela (2021-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.