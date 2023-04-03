Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeu Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Romeu Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romeu Abazaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.