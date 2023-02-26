Romey Morocho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romey Morocho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romey Morocho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romey Morocho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romey Morocho 18 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Romey Stalin Morocho Roldán şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romey Morocho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Romey Morocho'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Romey Morocho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romey Morocho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Romey Morocho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romey Morocho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes

1 Ocak 2018 yılında Atenas FC

1 Ocak 2019 yılında Estrella Roja

1 Ağustos 2019 yılında Gualaceo SC

Romey Morocho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romey Morocho şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.