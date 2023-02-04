Rominigue Kouame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rominigue Kouame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rominigue Kouame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rominigue Kouame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rominigue Kouame 17 Aralık 1996 tarihinde Lopou şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Mali,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nguessan Rominigue Kouamé şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rominigue Kouame Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GTS Management yapmaktadır. Rominigue Kouame, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rominigue Kouame'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rominigue Kouame Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rominiguekouame29/

Rominigue Kouame Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rominigue Kouame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rominigue Kouame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rominigue Kouame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AS Real Bamako

1 Temmuz 2016 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

30 Temmuz 2018 yılında Paris FC

30 Haziran 2019 yılında LOSC Lille

11 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

7 Ocak 2020 yılında LOSC Lille

8 Ocak 2020 yılında Troyes

30 Haziran 2020 yılında LOSC Lille

10 Temmuz 2020 yılında Troyes

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2021 yılında Troyes

Rominigue Kouame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rominigue Kouame şuan Troyes takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rominigue Kouame Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JMG Academy Bamako, AS Real Bamako, LOSC Lille (2016–2017)

Mali takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.