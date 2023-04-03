Romio İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romio İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romio İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Romio İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Romio İto 12 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊藤 ロミオ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Romio İto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Romio İto'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Romio İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Romio İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Romio İto şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.