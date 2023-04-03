Romio İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romio İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Romio İto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romio İto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.