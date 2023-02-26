Rommel Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rommel Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rommel Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rommel Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rommel Cabezas 27 Mayıs 2000 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Rommel Andrés Cabezas Briones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rommel Cabezas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rommel Cabezas'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rommel Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rommel Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rommel Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rommel Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında UDJ Quinindé

1 Ocak 2019 yılında CD Olmedo B

1 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Rommel Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rommel Cabezas şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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