Rommel Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rommel Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rommel Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rommel Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rommel Tapia 2 Ekim 1992 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Rommel Alejandro Tapia Lucero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rommel Tapia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rommel Tapia'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rommel Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rommel Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rommel Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rommel Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2010 yılında CD Espoli

3 Mayıs 2011 yılında Deportivo Coca

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

8 Mayıs 2012 yılında CD Espoli

20 Mayıs 2013 yılında Deportivo Macas

11 Mart 2014 yılında UTE

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Club Geinco

1 Ocak 2020 yılında Cumbayá FC

Rommel Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rommel Tapia şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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