Römork hırsızlıları tutuklandı

Nevşehir Mehmet Akif Ersoy mahallesinde boş bir araziden bulunan römorkun çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde boş bir arazide bulunan römorkun çalınmasıyla ilgili Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Y.C.S. ve E.N. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından ise adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA