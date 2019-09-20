Römorkun altında kalan sürücü kurtarılamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Remezan Eriş (69), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 2 gün önce İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Remezan Eriş, yönetimindeki 16 PB 737 plakalı traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Bayır aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Eriş, traktörden atladı. Devrilen römorkun altında kalarak ağır yaralanan Eriş, sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Eriş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Eriş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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DHA