Romullo Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romullo Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romullo Carioca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romullo Carioca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romullo Carioca 11 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Romullo de Jesus Penha Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romullo Carioca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romullo Carioca, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Romullo Carioca'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romullo Carioca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romullo Carioca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Romullo Carioca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romullo Carioca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Aralık 2021 yılında Moto Club MA

26 Ağu 2022 yılında Maranhão-MA

23 Kasım 2022 yılında Moto Club MA

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Romullo Carioca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romullo Carioca şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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