Romulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romulo 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Romulo Azevedo Simão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romulo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBC Talent Group yapmaktadır. Romulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Romulo'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Romulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romulo şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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