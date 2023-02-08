Romulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romulo 10 Ocak 1996 tarihinde Cascavel (PR) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rômulo da Silva Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Romulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Romulo'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2018 yılında Londrina-PR

1 Temmuz 2019 yılında Portimonense

30 Haziran 2020 yılında Londrina-PR

10 Eylül 2020 yılında Portimonense

3 Mart 2021 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2021 yılında Portimonense

7 Şubat 2022 yılında Criciúma EC

Romulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romulo şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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