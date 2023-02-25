Romulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romulo 27 Ekim 1995 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rômulo Jose Pacheco da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romulo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Romulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Romulo'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Romulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romulosilvaa/

Romulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Romulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında EC Bahia

10 Haziran 2016 yılında Bragantino

15 Eylül 2016 yılında EC Bahia

6 Şubat 2017 yılında Busan IPark

31 Aralık 2017 yılında EC Bahia

8 Ocak 2018 yılında Busan IPark

26 Şubat 2021 yılında CD Rongcheng

Romulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romulo şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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