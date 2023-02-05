Romulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romulo 8 Şubat 2002 tarihinde Marialva şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rômulo José Cardoso da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romulo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Romulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Romulo'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Romulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Romulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Athletico-PR

Romulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romulo şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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