Romulo Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romulo Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romulo Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romulo Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romulo Souza 28 Nisan 1995 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rômulo dos Santos de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romulo Souza Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini macospo yapmaktadır. Romulo Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Romulo Souza'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Romulo Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romulo Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Romulo Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romulo Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Avaí FC

17 Eylül 2018 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2019 yılında Avaí FC

1 Şubat 2021 yılında Ittihad Kalba

31 Ağu 2021 yılında Avaí FC

Romulo Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romulo Souza şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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