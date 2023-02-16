Ron Berlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ron Berlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ron Berlinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ron Berlinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ron Berlinski 8 Ağu 1994 tarihinde Bochum şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ron Berlinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA Sports GmbH yapmaktadır. Ron Berlinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ron Berlinski'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ron Berlinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ron Berlinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ron Berlinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ron Berlinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında TuS Hordel U17

1 Temmuz 2011 yılında TuS Hordel U19

1 Temmuz 2013 yılında DJK TuS Hordel

1 Ocak 2019 yılında Meinerzhagen

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

1 Temmuz 2022 yılında RW Essen

Ron Berlinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ron Berlinski şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfL Bochum (-2008), SG Wattenscheid 09 (2008-2009), DSC Wanne-Eickel (2009/-2010), DJK TuS Hordel (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.