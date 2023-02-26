Ron Peretz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ron Peretz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ron Peretz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ron Peretz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ron Peretz 2 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רון פרץ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ron Peretz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Maccabi Nujeidat futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Nujeidat takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ron Peretz'nin Maccabi Nujeidat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ron Peretz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ron Peretz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kiryat Shmona
26 Ocak 2022 yılında Hapoel Bueine
30 Haziran 2022 yılında Kiryat Shmona
7 Şubat 2023 yılında M. Nujeidat
30 Haziran 2023 yılında Kiryat Shmona
Ron Peretz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ron Peretz şuan Maccabi Nujeidat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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