Ron Unger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ron Unger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ron Unger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ron Unger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ron Unger 5 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רון אונגר şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ron Unger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ron Unger'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ron Unger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ron Unger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ron Unger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ron Unger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Hadera

Ron Unger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ron Unger şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.