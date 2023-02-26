Ronal De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronal De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronal De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronal De Jesus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronal De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronal De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronal De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronal De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronal De Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronal De Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronal De Jesus 15 Mart 1986 tarihinde Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ronal David de Jesús Ogonaga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronal De Jesus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronal De Jesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronal De Jesus'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronal De Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronal De Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronal De Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronal De Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Deportivo Quito

24 Mart 2009 yılında CD El Nacional

17 Şubat 2010 yılında Deportivo Azogues

21 Ocak 2011 yılında LDU de Loja

22 Şubat 2012 yılında Valle del Chota

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2013 yılında Imbabura SC

11 Şubat 2014 yılında Técnico U.

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2015 yılında Técnico U.

29 Şubat 2016 yılında CD Macará

4 Ocak 2019 yılında SD Aucas

16 Temmuz 2019 yılında CD El Nacional

1 Mart 2022 yılında Cuniburo FC

13 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Ronal De Jesus kimdir

Ronal De Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronal De Jesus şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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Ronal De Jesus nereli

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