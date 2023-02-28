Ronal Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronal Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronal Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronal Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronal Dominguez 19 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ronal Iván Domínguez Colmán şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronal Dominguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronal Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Ronal Dominguez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronal Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronal Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronal Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronal Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronal Dominguez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.