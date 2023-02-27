Ronal Huaccha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronal Huaccha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronal Huaccha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronal Huaccha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronal Huaccha 20 Aralık 1993 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ronal Omar Huaccha Jurado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronal Huaccha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BallSportMarke yapmaktadır. Ronal Huaccha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ronal Huaccha'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronal Huaccha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronal_9312/

http://www.facebook.com/ronal.huacchajurado

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Ronal Huaccha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronal Huaccha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronal Huaccha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronal Huaccha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Comerciantes

1 Ocak 2019 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2020 yılında Sport Huancayo

Ronal Huaccha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronal Huaccha şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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