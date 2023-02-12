Ronald Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Araujo 7 Mart 1999 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronald Federico Araújo da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Araujo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Excellence Sport yapmaktadır. Ronald Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ronald Araujo'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ronald Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ronaldaraujo_4

http://instagram.com/ronaldaraujo_4/

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Ronald Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronald Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ronald Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rentistas

28 Temmuz 2017 yılında Boston River

29 Ağu 2018 yılında Barcelona B

5 Ekim 2020 yılında Barcelona

Ronald Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Araujo şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ronald Araujo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Huracán de Rivera

Uruguay takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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