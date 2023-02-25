Ronald Briones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Briones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Briones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Briones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Briones 15 Haziran 2000 tarihinde Lago Agrio şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Elain Briones Legarda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Briones Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ronald Briones'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Briones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Briones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Briones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Briones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Huaquillas

1 Ocak 2016 yılında CD América U20

1 Ocak 2017 yılında U. Católica U20

1 Ocak 2019 yılında Norte América

22 Ağustos 2019 yılında Real Ávila

16 Ocak 2020 yılında SD Lenense

30 Haziran 2020 yılında Real Ávila

1 Ocak 2021 yılında SD Aucas

Ronald Briones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Briones şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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